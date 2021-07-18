Hande Yener'den büyük itiraf! Herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı: 'Öleceğimi sandım'

Şarkıcı Hande Yener, verdiği bir röportajda bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını açıkladı. Meme kanserini atlattığını itiraf eden Yener, açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

Hande Yener, "Cumartesi Sürprizi" programına verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaşan Yener, röportaj sırasında artık çok değiştiğini dile getirdi.

Bunun nedenini gözyaşları içinde anlatan 48 yaşındaki şarkıcı, meme kanserine yakalandığını ve atlattığını söyledi.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını büyük bir içtenlikle açıklayan Hande Yener, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. İşte ünlü şarkıcı Hande Yener’in o açıklamaları...

"HERKESİN MORALİ BOZUKTU"

Çok önemli bir rahatsızlık atlattığını ve kimseye anlatamadığını söyleyen şarkıcı, "Pandemi döneminde herkesin morali çok bozuktu. Sevenlerimi de üzmek istemedim. Geçen sene haziran ayında meme kanseri oldum." diyerek herkesi şaşırttı.

Göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giden ve meme kanseri olduğunu öğrenen Yener, kanser olduğunu öğrendiğinde konuşamadığını ve kitlendiğini belirtti.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Yener, çok zor bir süreç olduğunu söyleyerek, "Ailemden sakladım. İlk öğrendiğimde öleceğimi sandım. Sonuçlarımı bekliyordum. Doktorun sonuca bakıp 'felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Öleceğimi sandım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Misha arabadaydı ve ona 'ölüyorum' dedim. Sonra gözyaşlarıyla hastaneye döndüm. " dedi. Yanındakilerin intihar edeceğini düşündüklerini ifade etti.

7 SAAT AMELİYAT

Teşhis sonrası hemen ameliyata alındığını söyleyen şarkıcı, 5 gün hastanede kaldığını söyledi.

Yener, "Ameliyattan bir hafta sonra Altın Kelebek'ten 'Başarı Ödülü'mü alacaktım. Fakat ameliyattan sonra vücuduma drenler taktılar. Onları göstermemem gerekiyordu. Ceketimin vatka kısımlarına drenleri koyup, kabloları sakladım. 'Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülümü alırken 'Bela' şarkımı da tanıtmaya hazırım' dedim. Oradaki kimse anlamadı. Ben aslında ameliyattan yeni çıkmıştım." açıklamasında bulundu.

"BİRİNCİ YILIMI KUTLUYORUM"

2 gün önce temiz sonuçlarını aldığını belirten Hande Yener, "Şu an birinci yılımı kutluyorum. İyi olduğum için de bunu açıklıyorum. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her gelen sonuçta evde çığlıklar atılıyor." dedi.

Hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü şarkıcı, annesinin hastalığından haberinin olmadığını itiraf etti.

Yener, "Annem hala bilmiyor. Eğer öğrenirse sadece meme kanserine dikkat çekmek için bu konudan bahsettiğimi söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.