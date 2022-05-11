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    • Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! 'Allah'ım gözlere bak'

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! 'Allah'ım gözlere bak'

    Emre Kınay'ın eski eşi Emine Ün, kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Kızıyla olan benzerliği ve kızının güzelliğiyle dikkati çeken Ün için yorum ve beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 16:42
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    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! 'Allah'ım gözlere bak'

    24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emine Ün, 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansına kayıt oldu ve modellik yapmaya başladı.

    Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan gibi isimlerden oyunculuk alanında eğitimler alan Ün, 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı.

    2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde seyirci karşısına çıkan Ün, 2003 senesinde Emre Kınay ile evlendi.

    30 Mart 2009 yılında Kınay ile boşanan Ün'e bu evliliğinden geriye Duru adını verdiği güzeller güzeli bir kızı kaldı.

    2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine giren ve sayısız projede yer alan Ün, şu sıralar kızı Duru ile gündeme geliyor.

    Güzelliğini annesinden alan Duru Kınay, gittikçe Emine Ün'e benzemeye başladı ve bu durum sosyal medyada gündem oldu.

    Duru'nun annesine olan benzerliği

    Emine Ün'ün kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay, annesini gölgede bıraktı.

    Duru'yla yan yana pozunu paylaşan Emine Ün'e çok sayıda, "Hangisi Emine, hangisi Duru?" , "Anne - kız güzelliği" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Allah ım gözlere bak #1

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Allah ım gözlere bak #2

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Allah ım gözlere bak #3

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Allah ım gözlere bak #4

    Hangisi Emine Ün hangisi kızı? Emine Ün ün güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Allah ım gözlere bak #5


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