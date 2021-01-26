Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi Harry Potter, dizi sektörüne de giriş yapıyor.

Milyonlarca hayranı olan Harry Potter serisi için HBO Max ve Warner Bros şirketlerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Harry Potter'ın dizisi için HBO Max ve Warner Bros., harekete geçti. Henüz başlangıç aşamasında olunan dizi için şirketlerin ilginç fikirlere sahip senaristlerle görüştüğü belirtildi.

Bu gelişme üzerine Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın başrolde yer aldığı Harry Potter hayranları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Harry Potter dizi mi oluyor, nerede ve ne zaman yayınlacak? soruları en çok merak edilenler arasına girdi.

İşte henüz başlangıç aşamasında olan Harry Potter dizisine dair detaylar..

HARRY POTTER DİZİ Mİ OLUYOR?

Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış ve edebiyat tarihine geçen Harry Potter yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Birçok seveni olan bu serinin evreninde geçecek bir dizinin yapılıp yapılmayacağı ise serinin hayranları tarafından fazlasıyla merak edilen bir konuydu.

Harry Potter dizisi için çalışmalara başlandı. WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max, Harry Potter dizisi için çalışmalara başladı ve şu anda senaristlerle görüşüyor.

HBO Max, halihazırda senaryo fikirlerini söyleyen yazarlarla görüşmeye başladı.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLACAK?

Daha önce ise Yüzüklerin Efendisi filminin dizi olacağı açıklanmış vecorona virüs nedeniyle ertelenen projenin çekimleri başlamıştı.

Anlaşmalar sağlansa bile pandemi koşulları nedeniyle çekimlerin gecikmesi muhtemel.

Henüz dizinin tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak 2022 yılında seyirciyle buluşması istendiği söyleniyor.

Dizinin HBO Max'te yayınlanması öngürülüyor.