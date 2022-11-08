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    Harry Potter film serisi devam edecek mi? Harry Potter'ın devam filmi çekilecek mi?

    Unutulmaz film serilerinden Harry Potter serisi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin yöneticisi devam filmi için Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling ile görüşeceklerini açıkladı.
    • 08.11.2022 - 17:13
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    Harry Potter film serisi devam edecek mi? Harry Potter'ın devam filmi çekilecek mi?

    Harry Potter hayranları "Harry Potter film serisi devam edecek mi?" sorusunu merak ediyor. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, şirketin gelecek planlarıyla ilgili açıklamada bulundu. 15 yıldır Harry Potter filmi yapmadıklarını söyleyen isim, serinin devamı hakkında bir konuşma yaptı.

    Harry Potter serisi devam edecek mi?

    Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında konuştu ve bundan sonraki hedeflerinin "Harry Potter" ve "Superman" gibi serilere odaklanmak olduğunu açıkladı. Zaslav, yaptığı açıklamada Harry Potter için son yıllarda tartışmalı hale gelen yazar J.K. Rowling ile devam etmek istediklerini de söyledi.

    Harry Potter'ın oluşturucusu olarak bilinen yazar J.K. Rowling ise, yeni bir kitap yazma veya hikayeyi devam ettirme ile ilgili henüz bir açıklamada yapmadı.

    Harry Potter filmleri hangileri?

    Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

    Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

    Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

    Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

    Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011 .


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