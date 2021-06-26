Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları

Dünyaca popüler filmlerden biri olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Peki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Harry Potter serisinin üçüncü kitabından filme uyarlanan fantastik, macera ve aksiyon türündeki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un üstlendiği, senaryosunu ise Steve Kloves'un kaleme aldığı filmde Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefi haline geliyor.

Filmi yayın akışında görenler, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu ve oyuncuları...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez.

Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir.

Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanama çünkü Pettigrew kaçar

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda; Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters yer almaktadır.