Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları

Efsanevi filmlerden biri olan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Peki Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

Vizyona girdiği ilk günden bu yana dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Harry Potter serisi, yıllar geçmesine rağmen hala beğeniyle izlenmeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Chris Columbus'un oturduğu 2002 ABD-İngiltere yapımı fantastik, macera ve aile türündeki Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Karakterleri ve oyuncuları ile dikkat çeken filmde, Harry Potter'ın gizemli hikayesi anlatılıyor. Macera, bilim kurgu ve fantastik türde film sevenler Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu ve oyucuları hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu ve oyucuları...

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ KONUSU

Orijinal adı Harry Potter and the Philosopher's Stone olan Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde, Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır.

Harry, tüm hayatı boyunca idari ailesi tarafından kötü davranışlarla büyütülür. Ancak Harry Potter artık 11 yaşındadır ve Harry'nin hayalleri ve yetenekleri günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts büyücülük okuluna davet edilir. Artık tek amacı, ailesinin bu şüpheli kazasını araştırmak ve muhattaplarını cezalandırmaktır.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ OYUNCULARI