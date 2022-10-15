Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane neden öldü? Robbie Coltrane kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane neden öldü? Robbie Coltrane kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hagrid karakteri ile hafızalara kazınan Robbie Coltrane hayatını kaybetti.Bu haber sonrası Robbie Coltrane'nin hayatı merak uyandırdı..

Bir döneme damgasını vuran efsane film serisi Harry Potter’da canlandırdığı Hagrid karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Robbie Coltrane hayatını kaybetti.

İskoç oyuncunun ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Sevenleri haber sonrası üzüntüye boğuldu.Yaklaşık iki yıldır sağlık sorunları ile uğraşan oyuncu bugün hayata veda etti.

Peki Robbie Coltrane kimdir ve neden öldü? İşte Robbie Coltrane'nin merak edilen hayatı..

Robbie Coltrane kimdir?

Robbie Coltrane'nin doğum adı Anthony Robert McMillan'dır. Robbie Coltrane 30 Mart 1950 yılında İskoçya'da dünyaya geldi. Hayatı boyunca 40'dan fazla filmde rol alan usta oyuncu Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi efsaneleşmiş yapımlarda rol aldı.

Robbie Coltrane, 14 Ekim 2022'de İskoçya'nın Larbert kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.