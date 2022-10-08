Hasan Can Kaya'nın yeni projesi ne? Konuşanlar bitiyor mu?

Hasan Can Kaya'nın yeni projesi ne? Konuşanlar bitiyor mu?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yeni bir projeye başlayacağını açıkladı. Konuşanlar programının sevenleri ise “Hasan Can Kaya’nın yeni projesi ne? Konuşanlar bitiyor mu?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Youtube’da yayınladığı Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, açık sözlülüğü ve sempatikliğiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Daha sonra ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunu Konuşanlar programını dijital platformunda yayınlamaya başladı.

32 yaşındaki Hasan Can Kaya, aynı zamanda programında ünlü isimleri ağırlayarak magazin gündemine sık sık konu oluyor.

Sevilerek izlenen programında konuklarıyla olan sohbeti ilgi çekmeye devam ederken, ünlü komedyenden yeni haber geldi.

Hasan Can Kaya, yeni bir projeye başlayacağını sevenleriyle paylaştı. Peki ünlü komedyenin yeni projesi ne? Sevilerek izlenen Konuşanlar programı bitiyor mu? İşte detaylar…

Kariyerinde bir ilke imza atıyor

Konuşanlar programı sebebiyle ismini geniş kitlelere duyuran ve ününe ün katan komedyen Hasan Can Kaya, kariyerinde yeni bir projeye imza atacağını paylaştı.

Ünlü komedyen artık oyuncu olarak hayranlarının karşısına çıkacak. ‘Çok Aşk’ adlı sinema filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çok Aşk şubatta vizyona giriyor

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın kaleme aldığı Çok Aşk sinema filmi, şubat ayında vizyona girecek. Romantik komedi tadında olacak olan bu filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturacak.

Konuşanlar bitiyor mu?

Şöhretini Konuşanlar programı sayesinde yakalayan Hasan Can Kaya’dan programın bitip bitmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.