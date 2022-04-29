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    Hasan Kaçan, karikatür çizmeye nasıl başladığını anlattı

    Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Hasan Kaçan, şarap şişelerine yapıştırılmak için gelen etiketlerin arkasına çizim yaparak çizgi macerasının başladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 00:04
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 00:23
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    Hasan Kaçan, karikatür çizmeye nasıl başladığını anlattı

    Her hafta farklı kesimlerden farklı isimlerle röportajlar gerçekleştiren gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında bu haftaki konuğu Hasan Kaçan oldu.

    Adem Metan'a samimi açıklamalarda bulunan Hasan Kaçan, çizgi macerasının nasıl başladığını anlattı.

    "İmkanların olmadığı bir dönem.. Bunu Mazhar Alanson da söylemişti, zamanında gitar alamıyorduk bu ülkede gitar yoktu dedi dalga geçtiler. Bu memlekette nasıl gitar olmaz diye. O zaman dilimlerini bilmeyenler bütün bunları yaşanmamış zannediyor.

    Hasan Kaçan, karikatür çizmeye nasıl başladığını anlattı - VİDEO

    Karalama yapacak kağıt yoktu

    Benim dönemimde de kağıt yoktu. Kağıt yoktu derken; vardı ama aldığım kağıt senin ancak mektepte işine yarayacak bir kağıttı. Karalama için yok.. Havaya çizmeye başladım ben ufakken. Ne yapıyorsun oğlum sen falan...

    Hasan Kaçan, karikatür çizmeye nasıl başladığını anlattı #1

    Buhar tutan camlara çiziyordu

    Sonra rahmetli babamın berber dükkanında fokur fokur kaynayan bir çaydanlık vardır. Sıcak su o zaman öyle sağlanıyordu. Su kaynadıkça dükkanın camları buhar tutardı, ben de cama çizmeye başladım.

    Bozuk etiketlerin üzerinde başlayan macera

    Babam bana takılarak bir şey söyledi, ben gerçek zannettim. Her gün her gün çiziyorsun camlar inceliyor kırılır dedi. Bu sefer kağıda ihtiyacım var.. E kağıt yok.

    Bizim dükkanın karşısında şarap deposu vardı. Bozcaada'dan getirirler orada da şişelerlerdi. Üzerine de etiket yapıştırırlardı. Bu etiketlerin bir kısmı bozuk gelir. O bozuk gelen kağıtları patron babama verirdi. Ben de o etiketlerin arkasına karikatürler çizdim. Böylece çizgi maceram başladı.."

    Röportajın tamamını izlemek için tıklayın


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