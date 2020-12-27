Hasan Kaçan, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Diyarbakır Anneleri'ne oy verdi.

"Ekmek Teknesi", "A.R.O.G", "Sürgün İnek" ve "Heredot Cevdet Saati" gibi yapımlarda rol alan Hasan Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kaçan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.