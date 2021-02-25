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Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz aslen nereli, evli mi?

Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz aslen nereli, evli mi?

Hasan Yılmaz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Eğlenceli şarkıları ile sevilen şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.