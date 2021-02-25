- Haberler
- Medya Haberleri
- Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz aslen nereli, evli mi?
Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz aslen nereli, evli mi?
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 10:42
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri Hasan Yılmaz oldu.
Katıldığı programlarda adından sıkça söz ettiren, eğlenceli şarkılarıyla vatandaşların gönlünde taht kuran şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayatı araştırma konusu oldu.
Vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Ankara havası şarkıları ile bilinen Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz aslen nereli, evli mi? İşte Hasan Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi..
HASAN YILMAZ KİMDİR?
1967'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Hasan Yılmaz, 53 yaşındadır. 17 yaşına kadar Kastamonu'da yaşayan Yılmaz, 1984 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmiştir.
Ankara havası şarkıları ile tanınan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ı manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir.
Şarkıcı olmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Yılmaz'ın sanat hayatı, Tarabya'da çalışan arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekânda misafir sanatçı olarak sahne alması ile başlamıştır.
1998 yılında Acımasız Dünya isimli ilk albümüyle şarkıcılığa başlayan Hasan Yılmaz, 2005 yılında Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girip Altın Plak ödülünü kazanmıştır.
Hasan Yılmaz 2007’de katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı arasından 4. olarak magazin dünyasında uzun süre konuşulan isim olmuştur.
2009 yılında ise Flash TV kanalında Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programını sunmaya başlayan Yılmaz’ın 27 yıldır evlidir ve 2 kızı vardır.
HASAN YILMAZ ŞARKILARI
- Acımasız Yıllar (1998 ilk albümü)
- Bu Kız Kalbimi Çaldı
- Döktür Muazzez
- Neredesin
- Döncem Ben Sana
- Salla
- Kim Kime Dum Duma
- Cezayir
- İstanbul Hovardası
- İstanbul'un Babası
- Ayancık Eğmeleri
- Yoğurt Koydum Dolaba
- Kaldır Kollarını
- Tavuklarım Var
- İstanbul Ağlıyor
- Vur Zilleri Zillere
- Yalan mı
- Ver Coşkuyu
- Çak
- Neyin Kafasını Yaşıyorsun