Hasret bitti, Yaprak Dökümü yeniden başlıyor! İşte Yaprak Dökümü'nün başlayacağı tarih...

Başrolünde birçok usta ismin yer aldığı Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranda olacak. Peki Yaprak Dökümü ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan drama türündeki Yaprak Dökümü dizisi, dönemine damga vuran diziler arasına girmişti.

Reşat Nuri Güntekin'in romanından ekranlara uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncularıyla hafızalara kazınmış ve izleyicinin gözünde adeta göz yaşı bırakmamıştı.

Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişini ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagü ve Tolga Korel gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

Diziyi daha önce hiç izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın günü ve saatini merak ediyor. Peki Yaprak Dökümü dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? İşte ayrıntılar...

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanmasının üzerinden tam 16 sene geçen Yaprak Dökümü dizisi, sürükleyici hikayesiyle reyting rekorları kırmış ve seyircinin gözdesi olmuştu.

Bugüne kadar birçok kez tekrarlanan Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümleri, 17 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11:00’de Kanal D ekranlarında olacak.