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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri dönüyor

    Ani final kararıyla herkesi şaşırtan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara geri dönüyor. Fenomen dizi, tekrar bölümleriyle Salı gününden itibaren A2 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 14:10
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri dönüyor

    Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla ekranlara dönmesi beklenirken aniden yayından kaldırılmış ve ekranlara veda etmişti.

    Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani final kararı, izleyicileri şaşırtmıştı.

    Dizide Hızır Çakırbeyli  karakterine hayat veren Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final yaptığını duyurmuştu.

    Eski bölümleri YouTube üzerinden yayınlanmaya devam eden diziden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

    TEKRAR BÖLÜMLERİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

    Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran, heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ekranlara damgasını vuran efsane dizi, 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te A2 kanalında yayınlanacak.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri dönüyor #1


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