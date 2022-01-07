Hasret sona erdi, Maraşlı ekranlara dönüyor! İşte Maraşlı'nın başlayacağı tarih...

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı dizisi, tekrar bölümleriyle yeniden ekranda olacak. Peki Maraşlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Yayınlandığı dönemde oldukça sevilen ancak reyting kurbanı olan Maraşlı dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı, 26. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmişti.

Alina Boz ve Burak Deniz’i buluşturan ve farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Maraşlı dizisi, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

Diziyi daha önce hiç izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın günü ve saatini merak ediyor. Peki Maraşlı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? İşte ayrıntılar...

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ekranlara damgasını vuran Maraşlı dizisi, 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam saat 22:20’de A2 kanalında yayınlanacak.

Türkiye'de hak ettiği değeri bulamayan Maraşlı dizisi, yurt dışına açıldı. Dizinin eylül ayında Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan ve tüm dünyadan dizilerin görücüye çıktığı MIPCOM Fuarı'nda satış rekoru kırdığı belirtilmişti. Romanya'da izleyiciyle buluşan dizi, çok yakında Trusted adıyla Porto Riko'da yayınlanacak.