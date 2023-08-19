Hastaneye kaldırılmıştı! Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi: 'Hepimiz duaya muhtacız' Dün hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi..

ensonhaber.com

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu dün yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Televizyon programları ve radyo programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Nihat Hatipoğlu sevenleri korkutmuştu.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından bugün yaptığı bir paylaşım ile sevindirici haberi verdi.

Hatipoğlu sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlar dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın"