Şarkıcı Hatice, Star TV'de yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Seyirciler, Hatice ve sevgilisi Ali Kemal Sarı'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Hatice kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Hatice, merak konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla sıkça gündeme gelen Şarkıcı Hatice’nin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Peki, Hatice kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice’nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? İşte merak edilenler..

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

6 Aralık 1978’de İzmir’in Narlıdere ilçesinde doğan Türk şarkıcı Hatice Çarpar, Hatice adıyla tanınmaktadır. Henüz küçük yaşlardayken müzikle iç içe olan Hatice, aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeye başlamıştır.

Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit olan Hatice, "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programıyla hayatının dönüm noktası olmuştur.

ATV’de Çürük Elma programının sunuculuğunu üstlenen Hatice, Eyüp Musiki Cemiyeti ’ne kayıt olmuş ve Nejat Yertut’tan ders almıştır.

Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyer yaparak profesyonel çalışmalara başlamıştır.

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan, beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında vefat etmiştir.

HATİCE'NİN SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okumaktadır. Oyuncu Ali Kemal Sarı, Hatice'den 10 yaş küçüktür.

Eylül ayının başlarındayken parmağındaki yüzükle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiğini söylemiştir.