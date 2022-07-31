Hatice Şendil mayolu pozlarıyla beğeni topladı! 'Eskiden daha güzeldi'

Hatice Şendil mayolu pozlarıyla beğeni topladı! 'Eskiden daha güzeldi'

Hatice Şendil mayolu pozlarını paylaşınca sosyal medyada gündeme geldi.Tatilde olan güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri çekti..

Ünlü oyuncu Hatice Şendil sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.Şendil renkli mayosu ile paylaştığı pozlar ile mest etti.

Rol aldığı dizinin sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkan oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunan Hatice Şendil son paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi.

İşte Hatice Şendil'in mayolu pozları..