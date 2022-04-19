Hatice Şendil'i ekrana döndüren İyilik dizisi başlıyor! Yayın tarihi belli oldu...

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer aldığı Fox TV'nin yeni dizisi "İyilik"in yayın tarihi netleşti.

Fox TV, sezona iddialı bir yapım daha ekliyor.

Yasak Elma ile reytinglerde yer bulan kanal, usta isimleri bir arada buluşturduğu yeni dizisi için geri sayıma başladı.

Yaz dizileri arasında yerini alacak olan İyilik, ilk tanıtımıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi, bir ihanet hikayesini anlatacak.

Kadrosu netleşen dizide İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor.

29 Nisan'da yayında

22 Nisan’da final yapacak Aşk Mantık İntikam dizisinin yerine 29 Nisan’da yayınlanmaya başlayacak İyilik dizisi cuma günleri reyting yarışına girecek.

İyilik dizisi tanıtım fragmanı

Dizinin ilk tanıtımında Hatice Şendil’in canlandırdığı Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, İsmail Demirci’nin canlandırdığı kocası Murat’ın onu uzun zamandır aldattığını öğrenecektir.

Yeni fragmanda ise ayakkabı tasarımcısı Murat, defile öncesinde Sera Kutlubey’in hayat verdiği Damla ile herkesten uzakta arabada vakit geçirmektedir. Murat’ın Damla’ya tasarladığı ayakkabıyı defilede en önemli parça olarak sergileyeceğini söylemesi sevgilisini çok sevindirir.

Fakat Neslihan Murat’ın kendisini Damla ile aldatmasını öğrenmesiyle planlar değişir ve defilede Damla’yı büyük bir sürpriz beklemektedir.