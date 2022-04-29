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- Hatice Şendil'in 21 yıl önceki güzellik yarışması kareleri şoke etti! 'Sen de mi Hatice'
Hatice Şendil'in 21 yıl önceki güzellik yarışması kareleri şoke etti! 'Sen de mi Hatice'
- Haber Merkezi
- 29.04.2022 - 16:17
Güzellik yarışmalarından televizyon dünyasına geçiş yapan isimler arasında yer alan Hatice Şendil'in macerası 2001 yılında Miss Turkey ile başladı.
Miss Turkey yarışmasında 3. olan Şendil, ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. oldu.
Aynı yıl içerisinde rol aldığı Yeni Hayat dizisiyle oyunculuğa adım attı. Devam eden süreçte 2 dizi projesinde daha rol aldı. Ancak şöhreti Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle elde etti.
2012 yılında Erkan Petekkaya ile Dila Hanım ve Özcan Deniz ile 3 sezon boyunca başrolü olduğu Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle kariyerinde zirveyi gördü.
29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile evlendi. Şendil'in Can adında bir oğlu bulunuyor.
Anne olduktan sonra setlere ara veren Hatice Şendil, "İyilik" dizisindeki Neslihan karakteriyle ekranlara döndü.
Hatice Şendil'in eski hali
Hatice Şendil hakkında araştırma yapan izleyiciler, eski hali karşısında donup kaldı.
38 yaşındaki Hatice Şendil'in yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
Hatice Şendil'in büyük değişimi herkesi hayrete düşürdü.
İşte Hatice Şendil'in yıllar önceki halleri...