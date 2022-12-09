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    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil'in pozları sosyal medyayı salladı... 'Kalpten götürür'

    İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil'in Instagram'ını mercek altına alan takipçileri, nefes kesen pozlara beğeni yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:41
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    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil'in pozları sosyal medyayı salladı... 'Kalpten götürür'

    Şimdilerde Fox TV'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hatice Şendil, başarılı oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Başrolünü İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey ile paylaştığı dizide Neslihan karakterini canlandıran Hatice Şendil, performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

    Sık sık kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Hatice Şendil, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

    Fiziğiyle beğeni topladı

    Fit görünmeye özen gösteren Hatice Şendil, her karesiyle fiziğini gözler önüne sermeyi başarıyor.

    39 yaşındaki Şendil, tercih ettiği iddialı kıyafetlerle hem göz kamaştırıyor hem de gittikçe güzelleştiğini gösteriyor.

    Birbirinden çok beğenilen pozlara imza atan ünlü oyuncu, Instagram'ı adeta kasıp kavuruyor.

    İşte Hatice Şendil'den cesur kareler...

     

    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil in pozları sosyal medyayı salladı... Kalpten götürür #1

    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil in pozları sosyal medyayı salladı... Kalpten götürür #2

    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil in pozları sosyal medyayı salladı... Kalpten götürür #3

    Dekoltesi göz kamaştırdı! Hatice Şendil in pozları sosyal medyayı salladı... Kalpten götürür #4


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