'Hatırlayabilen var mı' Seda Sayan'ın genç ve estetiksiz kareleri...

'Hatırlayabilen var mı' Seda Sayan'ın genç ve estetiksiz kareleri...

Estetik üstüne estetik yaptırmasıyla gündeme gelen Seda Sayan, Fransız askısından deeplift'e kadar sayısız operasyon geçirdi. Peki Seda Sayan genç ve estetiksizken nasıldı? İşte az bilinen o kareler..

Sekizinci kez nikah masasına oturan ve Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren Seda Sayan, ekran kariyerinin yanı sıra magazine de damgasını vuran isimlerden olmayı başardı.

Her açıklaması ve hareketi olay olan Seda Sayan, şimdilerde evliliğin keyfini çıkartıyor.

Evlenmeye hevesli olduğu kadar güzellik için de birçok bedel ödeyen Seda Sayan, adeta bir "estetik kraliçesi"...

59 yaşındaki Seda Sayan, estetik operasyonlar ve müdahaleler ile yıllar içinde adeta başka birine dönüştü.

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, gazino hayatından sahne ve filmlere kadar kariyer basamaklarını tırmandı ve "Sabahların Sultanı" ile zirveye yerleşti.

Bu esnada aşk hayatı da oldukça hareketli olan Sayan; Rıdvan Kılıç, Sinan Engin, Soner Yapcacık, Gökhan Şükür, Nihat Doğan ve Onur Şan ile nikah masasına oturdu.

Estetiksiz hali unutuldu

Sarı saçları ve mavi gözleriyle her zaman göze hitap eden bir kadın olan Seda Sayan, estetik merakını asla yenemedi.

Yaptırdığı işlemleri de gizlemeyen ve zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan, görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor.

Sayan'ın şöhretinin ilk yıllarındaki hali ile şu anki görünümü arasındaki farklılık sık sık gündeme geliyor.

Kaş, kalça, bel, göğüs, gıdı, diş, yüz ve daha birçok bölgesine işlem yaptıran Seda Sayan'ın eski halleri merak ediliyor.

İşte Seda Sayan'ın estetiksiz, gençlik fotoğraflarından en az bilinenleri...