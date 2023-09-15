Hava durumu yayınlarıyla tanınıyordu! Gökhan Abur kimdir ve kaç yaşında? Gökhan Abur'un ölüm sebebi ne? Yıllarca NTV ekranlarında meteoroloji editörü görevini üstlenen Gökhan Abur 80 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası Gökhan Abur hakkında aramalar hız kazandı..

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Uzun yıllar boyunca NTV ekranlarında meteoroloji editörü görevini üstlenen Gökhan Abur 80 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik ile de yakından ilgilenen Gökhan Abur'un birçok albümü bulunuyordu.

Gökhan Abur yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Ölüm haberinin ardından Gökhan Abur hakkında aramaları hız kazandı.

Peki, Gökhan Abur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gökhan Abur kimdir?

Gökhan Abur 1943 yılında Afyon'da dünyaya geldi. Babasının subay olması sebebiyle Türkiye’nin birçok yerinde yaşayan Gökhan Abur İlkokula Ankara'da başladı.

Daha sonra eğitimine Elazığ‘da devam eden Gökhan Abur babasının görevinden istifa etmesinin ardından İstanbul’a taşınmış ve ilkokulu burada bitirmiştir.

Gökhan Abur ortaokula başladığı yıllarda babasının memuriyet geri dönmesiyle birlikte Karabük'e taşındı. Ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.

Lise yıllarında orkestra kurup müzikal hayata adım atan Gökhan Abur İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleşti.

Üniversiteyi İstanbul'da okurken kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi. Gökhan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu.

Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev alan Gökhan Abur, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

NTV’de Meteoroloji Editörü olarak çalışan ve sunduğu hava durumu raporlarıyla tanınan Gökhan Abur 15 Eylül 2023 tarihinde vefat etti..

Albümleri

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak

1976 – Gökben & Gökhan

2003 – Bak Bir Varmış Bir Yokmuş (Gökhan Abur bu toplama albümde Hata Bende şarkısıyla yer alıyor)

2006 – Bir Zamanlar 2 (Bu derleme albümde Yasak Aşk isimli parçayla yer alıyor)

2006 – Söz: Çiğdem Talu (Bu albümde Bir Gün Karşılaşırsak ile yer alıyor)

2008 – Bir Zamanlar Özel 1 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Yasak Aşk ile yer alıyor)

2009 – Leblebi Pop Folk 2 (Bu albümde Al Sazım Vur Sazım ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – Bal Gibi Olur (Bu albümde Kısmet Değilmiş ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – O Şarkıyı Henüz Yazmadım (Bu albümde Yıldızlar Damı Deliyor ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 1 (Bu albümde Hata Bende ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 2 (Bu albümde Palyaçodan Başka Neyim ile yer alıyor)

2011 – Bir Zamanlar Özel 2 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Böyle Bitsin ile yer alıyor)

45'lik Plakları

1968 – Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe

1968 – Gönül Kaçanı Kovalar/ B- Kaybolan Aşk

1969 – Yüzyıllar Sonrası / Tanrım Seversen

1971 – Al Sazım Vur Sazım / Hata Bende

1972 – Yalnız Adam / Palyaçodan Başka Neyim

1973 – Gül Bahçesi / Gönül Seni Özlememiş

1973 – Bülbül Ötmez Derdim Bitmez / Yardan Ayrı Elden Ayrı

1973 – Gül Kaderine / Bilmem ki Niçin

1974 – Gecem Gündüzümden Renkli / Gecem Gündüzümden Renkli (Enstrümental)

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak / Kısmet Değilmiş

1975 – Dünya Tatlısı / Kime İstersen Sor

1977 – Böyle Bitsin / Yasak Aşk

1978 – Yıldızlar Damı Deliyor / Sensizliğimin Şarkısı