Havada aşk kokusu var! Gönül Dağı'nın Ramazan'ını bir de aşkının gözünden görün! 'Filinta gibisin...'

Havada aşk kokusu var! Gönül Dağı'nın Ramazan'ını bir de aşkının gözünden görün! 'Filinta gibisin...'

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sevgilisi Balca Yılmaz'a poz verdi. Yakışıklılığı ile göz dolduran oyuncunun mutluluğu ise yüzünden okundu.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu, kariyerinin zirvesinde olduğu günleri yaşıyor.

Ramazan'ın en komik ve sempatik hallerini üzerine bir kıyafet gibi giyen Süvarioğlu, genç yaşına rağmen yeteneği ile göz dolduruyor.

Asuman'a olan büyük aşkı ve onun için yaptığı fedakarlıklar ile "Böyle seven kaldı mı?" dedirten Ramazan, son bölümlerde ise bir hayli üzdü.

Münir Başkan'ın kaçtıklarını öğrendikten sonra beyin kanaması geçirmesi ve yatağa bağımlı olması, Ramazan ve Asuman aşkının sonunu getirdi.

Asuman tüm bu olanlardan kendisini sorumlu tutarak bu ilişkiyi bitirmek istedi ancak Ramazan bitirmemek için direndi.

Dizide bu kadar seven bir karakteri canlandıran Cİhat Süvarioğlu, gerçek hayatta aşkı bulmuş mudur? Bu sorunun cevabına "Evet" diyebiliriz.

Yakışıklı oyuncu gerçek hayatta Balca Yılmaz isimli bir güzelle aşk yaşıyor ve sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

CİHAT SÜVARİOĞLU SEVGİLİSİNE POZ VERDİ

Hazal Çağlar ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Cihat Süvarioğlu, sevgilisi Balca Yılmaz'a poz verdi.

Balca Yılmaz, sevgilisini çektiği kareyi kendi sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı. Birlikte sık sık kareler paylaşan ikili, yeni yılı yine birlikte ve Almanya'da karşılaşmıştı.

Süvarioğlu'nun kız arkadaşının güzelliği ve doğallığı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, ikilinin uzun süredir birlikte oldukları görüldü.

İŞTE BALCA YILMAZ'IN PAYLAŞTIĞI KARE