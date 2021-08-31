Havada aşk kokusu var! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak'a kaptırdı

Havada aşk kokusu var! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak'a kaptırdı

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, kalbini ''Demir Kadın Neslican'' filminde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak'a kaptırdı.

Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Şensoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan ünlü oyuncu, kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı.

NAZ ÇAĞLA IRMAK İLE AŞK YAŞIYOR

Sarp Levendoğlu, ''Demir Kadın Neslican'' filmi için saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı.

Söz konusu filmde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak, geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikaye bölümünden Sarp Levendoğlu ile çekildiği samimi kareyi kalp emojisi ile paylaştı.

Irmak, paylaşımıyla yeni ilişkiyi duyururken ikili sosyal medyadanın gündemine oturdu. Paylaşımın ardından çıkan aşk haberlerine, Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.