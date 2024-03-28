Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata... Marmara Denizi'nde beklenen deprem yapay zekaya soruldu. Kullanıcının "Büyük İstanbul depremi sonrası kent nasıl gözükecek" sorusuna yapay zeka çizdiği resimlerle yanıt verdi.

ensonhaber.com

Yapay zekanın resim yeteneği büyük ilgi görüyor.

Kullanıcılar son olarak hayal dahi edilemeyen İstanbul depremini sordu.

Uzmanların sıklıkla altını çizdiği beklenen depremde İstanbul'un nasıl görüneceği merak edildi.

Ortaya çıkan görüntüler, dehşet verici oldu.

Olası İstanbul depremi

İstanbul depreminin nasıl bir yıkıma yol açacağını gösteren simülasyonlar oluşturan yapay zeka görüntülerinde binaların çökmesi, tsunamiler ve yangınlar da gösterildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi, Ayasofya ve Galata Kulesi'nin depremden sonraki halleri, görenleri üzdü.

İşte o görüntüler...