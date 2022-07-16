Hayal Köseoğlu göbek deliğiyle olay oldu! Bikinisini yukarı kaldırıp...

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle akıllara kazınan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla herkesin dikkatini çekti.

20 Aralık 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisinde oynayan oyuncu, Aşk-ı Memnu'da oynadığı Pelin karakteri ile akıllara kazındı.

Pelin karakteriyle kendisini göstermeye başlayan Köseoğlu; Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin'de rol aldı.

Bu dizilerden sonra asıl ününü kazandığı Mucize Doktor'da boy gösteren Köseoğlu, Açelya karakterine hayat verdi.

Açelya karakteri ile sevilen başarılı ve güzel oyuncu, şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan Mahkum'da oynuyor.

Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, dizisinin sezon finali vermesini fırsat bilerek soluğu tatilde aldı.

Her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, son olarak bikinisiyle pozlarını sergiledi.

Hayal Köseoğlu'ndan cesur paylaşım

Duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesin beğenerek takip ettiği ünlü isimler arasında yer alan Köseoğlu, son pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Sık sık Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hayal Köseoğlu, son olarak mini şortlu göğüs dekolteli pozuyla dikkati çekti.

Göbek deliğini gösteren ve bu anları Instagram hikayeden paylaşan Köseoğlu'na yorum yağdı.

Oyuncunun doğallığı ve tatlılığı ise dikkati çeken bir diğer detay oldu..