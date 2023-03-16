Hayal Köseoğlu iddialı ayna pozlarıyla mest etti: "Bu güzellik şaka mı" Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları gündeme geliyor. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, instagramda paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu son olarak instagram hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Instagram'da 980 bin takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu'nun yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyor. 29 yaşındaki oyuncu güzelliği ve iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hayal Köseoğlu geçtiğimiz gün instagramda paylaştığı pozlar ile adından söz ettirdi İşte Hayal Köseoğlu'nun son instagram pozları.. Hayal Köseoğlu'nun bazı instagram paylaşımları şu şekilde;