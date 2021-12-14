Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Mahkum'un Sasha'sı hakkında...

Mucize Doktor'un ardından ardından Mahkum dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hayal Köseoğlu, Sasha karakterine hayat verecek. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

MF Yapım imzalı, senaryosu Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, Kore yapımı Innocent Defendant’tan ülkemize uyarlanan Mahkum, bu akşam ekranlarda olacak.

Bir hafta içerisinde iki bölüm yayınlayarak bir ilke imza atan dizinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Mucize Doktor karakterinde Ferman karakterini canlandıran ve beğeni toplayan Tuna, yine Mucize Doktor'dan rol arkadaşı olan Hayal Köseoğlu ile oynayacak.

Hayal Köseoğlu'nun dizide Sasha isimli karaktere hayat vermesi beklenirken, hayatına dair detaylar gündem oldu.

Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Hayal Köseoğlu'nun biyografisi...

MAHKUM SASHA KİMDİR?

Cesaretinin ve zekasının getirdiği gücü hayranlık uyandıran; bu görüntüsünün altındaki duygusal kırılganlığı ise iç acıtan bir kadın. Zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesinin erken yaşta kanserden ölümünün çok etkisinde kalıp 15 yaşında anoreksi hastalığına yakalandı ve buna rağmen hayata karşı güçlü durmak için lisedeyken kick boks öğrendi.

Antalya'da doğan Sasha'nın annesi Ukraynalı, babası Türk. Annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Çocukluğundan beri bilgisayar başında anti sosyal bir hayatı vardı ve müthiş bir hackera dönüştü. 20'li yaşlarına geldiğinde İstanbul'da suç ortamlarına girdi.

Erkek arkadaşı intihar ettikten sonra tamamen değişti. Sokaklarda yatmaya, uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir gece yarısı Beyoğlu'nda Barış Yesari onu sokakta yattığı yerden kaldırdı ve yanına aldı.

O zamandan beri Barış için çalışıyor. Bazen öldürerek, bazen algı yaratarak iş çözüyor. Kılıktan kılığa girebilen ve her işi olağanüstü bir soğukkanlılıkla çözebilen bireysel bir anarşist.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi gelen Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. Ardında sırayla Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol aldı.

'Sesinde Aşk Var', 'Yedinci Koğuştaki Mucize', 'Özgür Dünya', 'Beni Sevenler Listesi' gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı 'Bir Nefes Daha' filmindeki performansıyla bu yıl 28.'si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

OYNADIĞI DİZİLER

Mahkum / Sasha / 2021

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor / Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999