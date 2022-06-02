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    Hayal Köseoğlu saçlarını açtı, zinciri beline doladı! 'Yerli Harley Quinn'

    Mahkum dizisinde Sasha karakterine canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medyadaki son karesiyle gündeme geldi. Dekolteli paylaşım yapan Köseoğlu'nun beline taktığı zincir aksesuarı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 18:00
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    Hayal Köseoğlu saçlarını açtı, zinciri beline doladı! 'Yerli Harley Quinn'

    Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da son zamanların gözdesi.

    6 yaşında "Ruhsar" dizisiyle ekrana çıkan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol aldı.

    Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde  Mahkum dizisinde "Sasha" karakterine hayat veriyor.

    92 doğumlu oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatından kesitler paylaşan Hayal Köseoğlu, cesur karelerine yenisini ekledi.

    Zincir aksesurarı dikkat çekti

    Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, ip askılı bluzuyla paylaşım yaptı.

    Sarı saçları ve yeşil gözleriyle iddiasını ortaya koyan Hayal Köseoğlu, sosyal medyayı salladı.

    Beline taktığı zincir aksesuarı takipçilerinin gözünden kaçmayan oyuncu, beğeni topladı.

    "Merhaba yaz" notunu yazdığı Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına "Bu kadarı fazla", "Yerli Harley Quinn", "Çok güzelsin", "Fenasın" yorumları geldi.

    Hayal Köseoğlu saçlarını açtı, zinciri beline doladı! Yerli Harley Quinn #1

    Hayal Köseoğlu saçlarını açtı, zinciri beline doladı! Yerli Harley Quinn #2


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