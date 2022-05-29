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    Hayal Köseoğlu'nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! 'Konsept kedi kız'

    Mahkum dizisinde Sasha karakterine canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medyada cesur pozlar verdi. Köseoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinin beğenisini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 13:32
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    Hayal Köseoğlu'nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! 'Konsept kedi kız'

    Ekran macerasına 6 yaşında "Ruhsar" dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, oyunculuk eğitimini tamamladı.

    Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu, adından söz ettirmeyi başardı.

    Hemen ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde rolan Köseoğlu, sektörde tecrübe kazandı.

    Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde  Mahkum dizisinde "Sasha" karakterine hayat veriyor.

    92 doğumlu oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatından kesitler paylaşan Hayal Köseoğlu, cesur kareleriyle Instagram'ı salladı.

    Dekolte şov

    Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, pembe ip askılı bluzuyla peş peşe kareler paylaştı.

    Derin göğüs dekoltesi dikkat çeken oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu.

    Köseoğlu'nun iddialı paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.

    Hayal Köseoğlu nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Konsept kedi kız #1

    Hayal Köseoğlu nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Konsept kedi kız #2

    Hayal Köseoğlu nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Konsept kedi kız #3

    Hayal Köseoğlu nun derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Konsept kedi kız #4

     


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