Hayat Bilgisi Ortega'nın eski aşkını duyan küçük dilini yuttu! O isim Şahan Gökbakar'ın....

Hayat Bilgisi dizisinde Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazer, eski aşkı ile gündem oldu. Yılmazel'in eski aşkını duyan şaşırırken, o ismin bir dönem Doktorlar'da yer aldığı öğrenildi.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı ve yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı Hayat Bilgisi, gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı.

13 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve daha sonra Show TV ekranlarına geçen dizi, efsane bir yapım olarak tarihe geçti.

16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 137. bölümü ile final yaparak yayın hayatına son veren dizi, tam 4 sezon sürdü.

Birbirinden genç ve yetenekli isimleri ağırlayan dizinin başrollerinde; Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı yer aldı.

Geniş bir kadroya sahip olan dizide Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazer, yakışıklılığı ile dikkati çekti.

O dönem en sevilen ve beğenilen oyuncuları arasında olan Yılmazel, Ortega'nın futbola duyduğu aşkı ve karakterini seyirciye geçirmeyi başardı.

Barbie lakaplı Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'le partner olan ve yakıştırılan Paşhan Yılmazel'in eski aşkı Doktorlar dizisinden çıktı.

PAŞHAN YILMAZEL VE MERVE SEVİ AŞKI

“Hayat Bilgisi”, “Doktorlar”, “Avanak Kuzenler” ve “Çılgın Dersane gibi yapımlarda yer alan Paşhan Yılmazel, Merve Sevi ile aşk yaşadı.

Merve Sevi ile birlikte Doktorlar dizisinde yer alan Paşhan Yılmazer, "Merve'nin ilk aşkı benim. 17 yaşında tanıştık, sette değil" demişti.

Birbirine fazlası ile yakıştırılan çift, nikah masasına oturamadan büyük aşkları sona erdi.

İkilinin ayrılma nedeni olarak kıskançlık krizleri gösterildi. Paşhan Yılmazel, "Merve'nin ilk aşkı benim" dedi ancak Merve Sevi'den açıklama gelmedi.

Hatta güzel oyuncu bu aşktan sonra Şahan Gökbakar ile yeni bir ilişkiye başladı. Gökbakar ve Sevi aşkı ise çok uzun sürmedi ve yine nikah masasına oturamadan bitti.