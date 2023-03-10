Bir zamanların popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Amil karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun son halini görenler şaşırıyor.
Ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündeme geldi. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimi şaşkınlık yaratıyor.
Şimdilerde 73 yaşında olan Tarık Papuçcuoğlu oynadığı rol ile unutulmayan karakterler arasında yer almıştı.
Ünlü oyuncu yeni tarzı ile gündem oldu. Sosyal medyada Tarık Papuçoğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor. İşte ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun son hali;