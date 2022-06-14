Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çimlere uzandı, yetmedi siyah bikinisiyle şov yaptı! 'Yaş 38 ama 20'liksin'

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çimlere uzandı, yetmedi siyah bikinisiyle şov yaptı! 'Yaş 38 ama 20'liksin'

Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Hiç değişmeyen oyuncu, en iyi pozlarını sosyal medyadan yayınlıyor.

1985 yılında dünyaya gelen İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

Hansel ve Grathel, Vur Emri, Aşk Fıçıları adlı oyunlarda yer alan İpek Erdem, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve buradan mezun oldu.

Yine aynı yıl Gani Müjde ile tanışan Erdem, hayatını değiştirecek olan Hayat Bilgisi dizisine başladı.

Barbie karakteri ile tanınan İpek Erdem, dizi sonrası eğitimine odaklandı ve gelen birçok projeyi bu nedenle kabul etmedi.

Lale Devri, Kuzgun, Çıplak ve Yer Gök Aşk gibi birçok projede yer alan Erdem, sosyal medya üzerinden kendisini gösteriyor.

Son olarak 2020 yılında setlerde olan İpek Erdem'in sosyal medya üzerinden yayınladığı kareler dikkati çekiyor.

İpek Erdem'in güzelliği

İpek Erdem geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Erdem, hala daha Barbie Gamze olarak anılıyor.

Son olarak çimlere yatıp poz veren Erdem, hayranlarından yorum ve beğeni aldı.

Güzel ismin bikinili pozları dahil olmak üzere fotoğraflarına kayıtsız kalmayanlar, övgü dolu yorumlar yağdırdı.