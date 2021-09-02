Hayat Bilgisi'nin 'Biricik'i' Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Güzelliği baş döndürüyor..

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde "Biricik" karakterini canlandıran Çisil Oral, değişimi ile şoke etti. Oyuncuyu görenler tanımakta zorluk çekerken, son hali takipçilerinden tam not aldı.

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olan ve yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi, oyuncuları ile yeniden gündem oldu.

Dizi o dönem sadece konusu ile değil karakterleri ile dikkati çekerken, Biricik rolünü canlandıran Çisil Oral ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllar sonra yeniden gündem olan genç oyuncu, son hali ile görenleri şaşırttı.

Güzelliğine güzellik katan oyuncu, yıllar içinde yaşadığı değişim ile hayranlarının beğenisini kazandı.

SON HALİ İLE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Çisil Oral, bir yandan TV8,5 ekranlarında Aksimetre programının sunuculuğuna devam ediyor.

Son hali ile beğeni toplayan Oral oyunculuğa ilişkin ise şu açıklamayı yaptı;

"Ekrana hiç ara vermedim, bundan dolayı geri dönmek gibi bir durumun içinde değilim.





"HAYAT BİLGİSİ'NİN GÖLGESİNDE KALDI"

Sanırım bu düşünce şundan kaynaklanıyor; Hayat Bilgisi' o dönem kendi çizgisinde çok popüler olan bir televizyon dizisiydi, daha sonra tiyatro ve sinemanın dışında televizyonda pek çok iş yaptım ama 'Hayat Bilgisi'nin gölgesinde kaldı ve gözden kaçtı sanırım.

Biraz senaryosunu kendi yazdığım işleri hayata geçirmenin peşine çok düştüm, bu da böyle bir algıya sebep olmuş olabilir."