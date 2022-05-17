Hayat Bilgisi'nin çatlak Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamıyor...

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Ürperi rolüyle hafızalara kazınan Ceren Soylu, son haliyle gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Soylu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasına adını yazdırdı.

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, toplam dört sezon sürdü.

Karakteleriyle hafızalara kazınan ve yıllar geçmesine rağmen unutulmayan efsane dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizide, izleyicilerin tabiriyle çatlak komşu Ürperi karakterine hayat veren Ceren Soylu, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Soylu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

''Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi''

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ürperi karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Soylu, son açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

''Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. O yıllar özlemle yad ediyorum.''

Değişimiyle hayrete düşürdü

Hayat Bilgisi, Şehnaz Tango, Süper Babaanne, Pis Yedili, Tehlikeli Karım gibi birçok dizide rol alan Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde 50 yaşında olan Soylu'nun son halini görenler, ''Geçen yıllar ona da acımadı'' yorumlarında bulundu.