Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral'ın son hali herkesi şaşırttı. Görenler tanıyamıyor. İşte Kikirik'in son hali...

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Hayat Bilgisi, genç oyuncularının değişimleriyle herkesi şaşırtıyor. Bunlardan biri de Kikirik oldu.

Dizide Kikirik lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, zaman içinde birçok estetik operasyonu geçirdi. Son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Dizide canlandırdığı karakteri sebebiyle Törpü ve Barbie gibi kimse ona aşık olmamıştı. Ama Çisil Oral'ı bir de şimdi görün.

Geçirdiği estetik ameliyatları sonrası evrim geçiren ünlü oyuncu verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulunmuştu.

Aradan geçen uzun yıllar resmen dizinin Kikirik'i Çisel Oral'a yaradı. değişimiyle göz kamaştırdı. Ünlü oyuncuyu gören eski haline benzetemiyor. İşte Çisil Oral'ın son hali...

Değişimi olay yarattı

Canlandırdığı karakterler ile parlayan Hayat Bilgisi dizisi oyuncuları son zamanlardaki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor.

Dizide Kikirik lakaplı Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral da bu isimler arasında yer alıyor. O kadar çok estetik operasyonları geçirmiş ki, en çok değişen isimlerden biri olmuş.