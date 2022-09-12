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    Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i' Çisil Oral'ın son haline bakın....'Estetik sen nelere kadirsin'

    Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'ndeki "Kikirik" lakaplı Çisil Oral, yıllar içerisindeki değişimi ile şoke etti.
    • 12.09.2022 - 15:43
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    Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i' Çisil Oral'ın son haline bakın....'Estetik sen nelere kadirsin'

    Yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasına adını yazdırdı.

    Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

    Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olan Hayat Bilgisi, oyuncuları ile yeniden gündem oldu.

    Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

    Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Çisil Oral, son haliyle ağızları açık bıraktı.

    Güzelliğine güzellik katan oyuncu, yıllar içinde yaşadığı değişim ile hayranlarının beğenisini kazandı.

    İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son haline bakın.... Estetik sen nelere kadirsin #1

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son haline bakın.... Estetik sen nelere kadirsin #2

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son haline bakın.... Estetik sen nelere kadirsin #3

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son haline bakın.... Estetik sen nelere kadirsin #4

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son haline bakın.... Estetik sen nelere kadirsin #5


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