Hayat Bilgisi’nin Kikirik’ini gören bir daha bakıyor! Yıllar Kikirik'e yaramış.... Unutulmaz dizi deyince ilk akla gelenlerden olan Hayat Bilgi’nin üzerinden yıllar geldi geçti. Oyuncular serildi, serpildi ama içlerinden öyle bir isim var ki gören yıllar sana yaramış dedirtiyor. İşte, Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali….

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Yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden olan ve şu anda izlendiğinde aynı seyir zevkini yaşatan Hayat Bilgisi’nin oyuncuları aradan geçen onca yılın ardından değişimleriyle merak edilmeye devam ediliyor.

Hayat Bilgisi’nde hayat verdikleri karakterler ile yıldızlarını parlatan isimler son halleriyle görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Bu isimlerin belki de en unutmazlarından biri olan Kikirik karakterine hayat veren Çisil Oral yıllar sonraki haliyle görenleri dumur etti.

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

İşte, Çisil Oral'ın son hali...