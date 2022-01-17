Hayat Bilgisi'nin Kopil'i belki yaşlandı ama hiç değişmedi! Bakın şimdilerde ne yapıyor...

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i belki yaşlandı ama hiç değişmedi! Bakın şimdilerde ne yapıyor...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kopil'i canlandıran Serhan Arslan, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Dizinin en eğlenceli ismi olan Arslan, şimdilerde YouTuber'lık yapıyor.

Gani Müjde'nin yazdığı ve yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı Hayat Bilgisi dizisi, 2003-2006 yılları arasında yayınlandı.

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı gibi isimlerin aldığı dizi, şimdilerin birçok ünlü ismini kadrosunda ağırladı.

Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazer, Serhan Arslan ve Ümit Erdim gibi isimleri kadrosunda ağırlayan dizi, yıllar sonra oyuncularının yaşadığı değişimle gündeme geldi.

Özellikle dizide Kopil karakterine hayat veren ve eğlenceli halleri ile dikkati çeken Serhan Arslan, son hali ve yaptığı yeni işiyle gündem oldu.

2017 yılında ekranlarda yer alan ve o tarihten sonra yeniden dizilere dönmeyen Arslan, Youtube dünyasına adım attı.

Geçen zamana rağmen değişmediği ancak yaşlandığı görülen Arslan, Youtuber'lık yaparak hayatına devam ediyor.

HAYAT BİLGİSİ KOPİL'İN SON HALİ

Hayat Bilgisi'nin 2006'da ekranlara veda etmesinin ardından son olarak 2017'de yayınlanan İki Yalancı adlı romantik komedi filminde rol alan Serhan Arslan, bir dönem Cennet Mahallesi'nde de oynadı.

O dönemden bu döneme çok fazla değişmeyen Aslan, Kopil karakteri ile akıllara kazındı. Oyuncuyu uzun zaman sonra yeniden görenler ise Hayat Bilgisi zamanlarını anmadan geçemedi.

SERHAN ARSLAN KİMDİR?

15 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Arslan, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 8 yaşında oyunculuğa başladı.

Bununla beraber 8 yaşından 18 yaşına kadar Şehir Tiyatroları'nda eğitimini sürdürdü. Liseyi Vefa Lisesi'nde tamamladı.

Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü okudu. Başarılarından dolayı Selim Naşit Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu Ödülü"nü aldı.