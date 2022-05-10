Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son haline bakın! Karizmatikliğiyle genç kızların kalbini çalıyor..

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil rolüyle akıllara kazınan Serhan Arslan, son haliyle gündeme geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Arslan'ın yıllar içindeki değişimi hayrete düşürdü.

Yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasına adını yazdırdı.

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, karakteriyle de hafızalara kazındı.

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan efsane dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

2003-2006 yılları arasında yayınlanan dizide muzip ve eğlenceli Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan, oyunculuğuyla izleyicilerin gönlüne taht kurdu.

Kopil karakteri sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde eden Serhan Arslan, Hayat Bilgisi'nin ardından Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol aldı.

Son olarak İki Yalancı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serhan Arslan, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

Son haline yorum yağdı

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Serhan Arslan, hayranlarıyla sosyal medya hesabından iletişim kurmaya devam ediyor.

Bir süredir moda tasarımcısı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşayan Arslan'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Şimdilerde YouTuber için içerik üreten Arslan'ın, Instagram paylaşımlarına yorum yağıyor.

41 yaşındaki oyuncuya, ''Kopilcik bile yaşlandı'', ''Sakalları beyazlamış'', ''Kopil abi ne zaman büyüdün sen'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sinema filmiyle dönüyor

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, beyazperdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arslan, Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu edinen ''Leyla Hanım'' filminde rol alacak.

Arslan, dijital platformda yayınlanacak projede başrolü Özge Borak ile paylaşacak.