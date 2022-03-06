Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in son haline bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Mennan karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı. Türkmen'in son halini görenler, onu tanımakta zorluk çekti.

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu.

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisi Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

İdealist Afet öğretmenin İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, 4 sezon devam etti.

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme geliyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz lisenin hademesi Mennan oluyor.

Hareketleri ve komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiren Mennan karakterini hemen herkes çok sevdi. Mennan karakterine ise Erdal Türkmen hayat verdi.

Mennan rolünün yanı sıra Yahşi Cazibe'deki Ziverbey karakteriyle de tanınan Erdal Türkmen, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. İzleyiciler ise Türkmen'in şimdilerde ne yaptığını merak ediyor.

OYUNCULUĞA ARA VERİP YOUTUBER OLDU

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Mennan karakteriyle tanınan Erdal Türkmen, oyunculuğun yanı sıra karikatüristlik de yapıyordu.

Pek çok mizah dergisinde yer alan Türkmen, oyunculuğa ilk adımını Çiçek Taksi ile attı. Ününü ise Hayat Bilgisi dizisiyle kazandı.

Uzun süre benzer roller gelince oyunculuğa ara veren yetenekli oyuncu, artık başka bir meslek icra ediyor.

51 yaşındaki Erdal Türkmen, İstanbul'da yaşıyor ve artık YouTube kanalından insanları güldürmeye devam ediyor. Oyuncu, YouTuber'lığa geçişini şu sözlerle anlatıyor:

''Sektörden uzaklaşmadım. Oyunculuğu bırakıp oto kaporta işine girmedim ki... Uygun bir proje olsa yine oynarım. Bir dram işinde de oynarım. Yalnız, komedi oyuncusu olarak bilindiğim için yapımcılar çekiniyor teklif getirmekte sanırım. YouTube'daki işlerim de aktif olarak kendimi ifade ediyorum. Orada da takipçiler 'Hayat Bilgisi'ndeki Mennan ve 'Yahşi Cazibe'deki Ziverbey tiplemeleri benzeri işler istiyor.

Ben 'YouTube Stand Up'ı adını verdiğim, içinde skeçlerin de olduğu işler yapıyorum. Garipsiyorlar tabii. Adım adım kendi seyircimi yetiştiriyorum.''





SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen'in yıllar içindeki değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Bazı takipçileri Türkmen'in son haline ''Yıllar acımamış'' yorumunu yaparken bazıları ise ''Yıllar teğet geçmiş'' diyor.