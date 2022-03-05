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    Hayat Bilgisi'nin Ortega Sedat'ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor...

    Hayat Bilgisi dizisinde 'Ortega' karakteri ile hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel'in son hali, görenleri şaşırttı. Yılmazel'in fit vücudu, takipçilerinin beğenisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:10
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    Hayat Bilgisi'nin Ortega Sedat'ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor...

    2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları, hala hatırlarda...

    Gani Müjde'nin kaleme aldığı, başrollerinde  Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve  Kerem Kupacı'nın yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Ortega karakteriyle adını duyuran Paşhan Yılmaz de yer aldı.

    Kulaklara kazınan kahkahası ile dönemin genç kızlarının sevgilisi haline gelen "Ortega", 2003 yılında seyircilere veda etti.

    ORTEGA'DAN ESER KALMADI

    Uzun zamandır televizyon ekranlarında herhangi bir yapımda yer almayan Paşhan Yılmazer, tiyatro sahnelerinde yoluna devam ediyor.

    Yılmazer'in son hali ise "yıllandıkça gençleşmiş" dedirtti.

    Fit görüntüsüyle dikkat çeken 39 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak spor yapıyor.

    "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.

    Hayat Bilgisi nin Ortega Sedat ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor... #1

     

    Hayat Bilgisi nin Ortega Sedat ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor... #2

    Hayat Bilgisi nin Ortega Sedat ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor... #3

    Hayat Bilgisi nin Ortega Sedat ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor... #4

    Hayat Bilgisi nin Ortega Sedat ı hiç yaşlanmamış! Kaslarını gören bir daha bakıyor... #5


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