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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi

    Hayat Bilgisi dizisinde 'Ortega' karakteri ile hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel müjdeyi duyurdu. Oyuncunun sevenleri ise haberi beğeni yağmuruna tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 16:37
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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi

    2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları, hala hatırlarda...

    Gani Müjde'nin kaleme aldığı, başrollerinde  Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve  Kerem Kupacı'nın yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Ortega karakteriyle adını duyuran Paşhan Yılmaz de yer aldı.

    Uzun zamandır herhangi bir yapımda yer almayan Paşhan Yılmazel yeni projesini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

    "SAHALARA GERİ DÖNDÜ"

    Dizide Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Yılmazel, "Ortega Sedat sahalara geri döndü" paylaşımıyla müjdeyi verdi.

    "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi #1

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi #2

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi #3

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi #4


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