Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geri dönüyor! İşte Paşhan Yılmazel yeni projesi

Hayat Bilgisi dizisinde 'Ortega' karakteri ile hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel müjdeyi duyurdu. Oyuncunun sevenleri ise haberi beğeni yağmuruna tuttu.

2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları, hala hatırlarda...

Gani Müjde'nin kaleme aldığı, başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı'nın yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Ortega karakteriyle adını duyuran Paşhan Yılmaz de yer aldı.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda yer almayan Paşhan Yılmazel yeni projesini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"SAHALARA GERİ DÖNDÜ"

Dizide Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Yılmazel, "Ortega Sedat sahalara geri döndü" paylaşımıyla müjdeyi verdi.

"Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.