Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'sini tanıyabilene helal olsun! O ne değişim öyle...

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'sini tanıyabilene helal olsun! O ne değişim öyle...

Hayat Bilgisi dizisinde Şerif Ali karakterine hayat veren İlker Kalay, yıllar sonra ortaya çıktı. Yargı dizisinde yer alan Kalay'ın son halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı ve yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı Hayat Bilgisi, 13 Şubat 2003 tarihinde yayınlandı.

6 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan ve 137. bölümü ile final yaparak yayın hayatına son veren dizi, 4 sezon sürdü ve bir gençlik projesi olarak seyirci karşısına çıktı.

Birbirinden genç ve yetenekli isimleri ağırlayan dizinin başrollerinde; Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı yer aldı.

Geniş bir kadroya sahip olan oyunculardan bazıları fazlası ile ön plana çıkarken, bazıları geçen zamanda ortalıkta gözükmedi.

Bu isimlerden birisi olan ve Hayat Bilgisi'nde Şerif Ali karakterini canlandıran İlker Kalay, Yargı dizisinde gözüktü.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı'da seyirci karşısına çıkan Kalay, değişimi ile "Pes" dedirtti.

HAYAT BİLGİSİ'NİN ŞERİF ALİ'Sİ DEĞİŞİMİ İLE ŞOKE ETTİ

Hayat Bilgisi dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınan İlker Kalay, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Ancak oyuncu sessizliğini bozdu ve Yargı dizisinde yeniden ekran karşısına çıktı.

İlker Kalay, sevilen dizinin 18. bölümünde Uğur Aslan ile konuşurken görülüyor. Kalay'ı görenler ise Şerif Ali olduğu zamanlardan eser kalmadığı için ya tanıyamadı ya da tanımakta bir hayli zorlandı.

İlker Kalay'ın Yargı paylaşımına yorum yağarken, sosyal medya kullanıcıları, ''Katil sen misin doğru söyle!'', ''Niyazi karakteri beni delirtti'' ve ''Bu işin sonunda kesin katil sen çıkacaksın'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada epey aktif olan İlker Kalay, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sahne sanatları eğitimi alan Kalay, birçok tiyatro oyununda boy gösterdi.