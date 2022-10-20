Hayat Bugün 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne kadar zamanım var Suzan?"

Hayat Bugün 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne kadar zamanım var Suzan?"

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara damga vuran Hayat Bugün dizisi, büyük beğeni topladı. Yeni dizinin 2. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte Hayat Bugün 2. bölüm fragmanı...

Hayat Bugün dizisi Amerikan yapımı olduğu bilinen 'New Amsterdam' dizisinden uyarlandı. İlk bölümü dün akşam yayınlandı.

Uzun süredir merakla beklenen Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluştu.

Yeni dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Çiğdem Bozali yapıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Önel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İlk bölümde neler yaşandı?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atandı. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçiyor. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlıyor.

Barış, hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken, hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

İlk bölümüyle ekranlara damga vuran Hayat Bugün dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 2. bölüm fragmanı...