Hayat Bugün dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Ulaş Tuna Astepe ve Hazar Ergüçlü ekranlara dönüyor

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Hayat Bugün dizisi, yakın süreçte izleyici ile buluşacak. Dizide Ulaş Tuna Astepe ve Hazar Ergüçlü de rol alacak. İşte Hayat Bugün dizisi ilk bölüm fragmanı!

Yakın süreçte Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan yeni dizi "Hayat Bugün" izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Hande Doğandemir gibi isimlerin rol alacağı dizi, Amerikan yapımı olduğu bilinen "New Amsterdam" dizisinden uyarlanacak. İşte Hayat Bugün dizisi ilk bölüm fragmanı ve konusu!

Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

Dizide başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Hastanesi’ne atanmıştır. Fakat döneminin en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin ekibe dahil olması sonrası ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanacaktır. Karakterlerden Barış, hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışacak ve bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecektir. Barış ayrıca tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için güç bir savaşa girecektir.

Hayat Bugün dizisi ilk bölüm fragmanı İZLE

Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe,

Hazar Ergüçlü,

Hande Doğandemir,

Tansel Öngel,

Şerif Erol,

Mert Denizmen.