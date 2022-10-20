Petrol
93.79
1.49%
Euro
18.2097
0.20%
Dolar
18.5964
0.00%
Altın
977.32
0.51%
Borsa
3916
0.93%
Bitcoin
362.290
-0.22%
BTXN Coin
9.76
4.49%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

    Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin rol aldığı dizinin oyuncuları kimler?
    • 20.10.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

    Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün dizisi, 19 Ekim Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Dizi, yabancı bir yapım olan New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak biliniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

    Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

    Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün'ün senaryosunu Ayça Üzüm ile Cansu Çoban'ın kaleme almakta. Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer almakta.

    Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

    Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanmıştır. Fakat zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise bütün hastanenin hikayesi en baştan yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, bir yandan tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için çok güç bir savaşa girecektir.


    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu
    3. Sayfa

    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu

    Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'bozkır keleri' görüldü
    Yaşam

    Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'bozkır keleri' görüldü

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir