Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin rol aldığı dizinin oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün dizisi, 19 Ekim Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Dizi, yabancı bir yapım olan New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak biliniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Bugün'ün senaryosunu Ayça Üzüm ile Cansu Çoban'ın kaleme almakta. Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer almakta.

Hayat Bugün dizisi konusu nedir?

Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanmıştır. Fakat zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise bütün hastanenin hikayesi en baştan yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, bir yandan tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için çok güç bir savaşa girecektir.