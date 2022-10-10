Hayat Bugün dizisi için geri sayım başladı. Oyuncuları ise merak konusu oldu. Dizide Suzan Mayer karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, New Amsterdam uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi Show TV ekranlarına yayınlanacak.

Yeni dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Çiğdem Bozali yapıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Önel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Tanıtım videosu büyük bir ilgi gören Hayat Bugün dizisinin karakterleri de merak konusu oldu. İzleyiciler en çok Suzan karakterini merak ediyor.

Dizi severler, “Hayat Bugün dizisi Suzan karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve nereli?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…

Hayat Bugün Suzan karakteri kimdir?

Hayat Bugün dizisinde Suzan karakterini başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü canlandırıyor. Daha önce Medcezir dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu daha sonra Alev Alev dizisiyle ününe ün katmıştı. Şimdi yeni projesi Hayat Bugün ile izleyicileriyle buluşacak.

Hazar Ergüçlü kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2011 yılında Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakterini canlandırdı. Daha sonra Medcezir dizisinde Eylül karakteri ile büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandıran güzel oyuncu, Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakteriyle izleyicileri büyüledi. Hazar Ergüçlü, Hayat Sırları adlı dizide ise Seher Kuzgun rolünü oynadı.

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul’da Hisarönü Hastanesi’ne atanıyor ve hastane için yeni bir dönem başlıyor. İmkansız aşkların ve değerli dostlukların yer aldığı bu hastane, başhekimin gelmesiyle canlanıyor.