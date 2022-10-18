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    • Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor!

    Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor!

    Yarın Show TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hayat Bugün dizisinden, duygu yüklü yeni tanıtım geldi. İşte Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı...
    • 18.10.2022 - 14:43
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    Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor!

    New Amsterdam dizisinden uyarlanan ve Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor.

    Dizinin tanıtım videosu yayınlandıktan sonra hayran kitlesi de oluşmaya başladı. Özellikle başrol karakterleri adından söz ettiriyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Aslantepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Hayat Bugün dizisi Amerikan yapımı olduğu bilinen "New Amsterdam" dizisinden uyarlandı. Dizinin konusu ise büyük ilgi gördü.

    İzleyiciler tarafından merakla beklenen Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü yaklaştıkça heyecan da yükseldi. Dizinin 2. fragmanı yayınlandı.

    Hayat Bugün dizisinin konusu?

    Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un eski ve köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Zor bir dönemden geçen Hisarönü Hastanesi'nin hikayesi genç, idealist bir başhekimin gelişiyle yeniden yazılır.

    Barış bir yandan hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hayatındaki zorluklarla mücadele edecektir. Karakterlerden Barış, hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışacak ve bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecektir.

    Barış ayrıca tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için güç bir savaşa girecektir.

    Hayat Bugün 1. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor! #1


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