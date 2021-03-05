Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, aslen nereli? Hayati İnanç'ın hayatı ve biyografisi..

Hayati İnanç, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Seyirciler, Hayati İnanç'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Hayati İnanç kimdir?

İnsan hayatına dokunan sözleriyle bilinen Hayati İnanç, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Ezbere bildiği 7000 beyt ile divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç’ın hayatıyla ilgili detaylar merak edildi.

Peki, Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? İşte, TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunan ve aynı konuda 4 kitabı yayımlanan Hayati İnanç'ın hayatı ve biyografisi..

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

1961 yılının Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğan Hayati İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir ve dört kardeşin en büyüğüdür.

Babası devlet memuru olarak çalışan İnanç’ın büyük dedesi, hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlayan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Daha sonra Aydın Lisesi’ne gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimini 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Hayati İnanç, avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır.

"En değerli iş insana yatırım" inancında olan Hayati İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.

HAYATİ İNANÇ'IN ESERLERİ